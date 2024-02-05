Саудовская Аравия не меняет своей позиции

МИД Саудовской Аравии уведомил администрацию США, что королевство не станет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без признания независимого палестинского государства и вывода всех израильских войск из сектора Газа. Об этом сообщает Интерфакс.

«Королевство сообщило администрации США о своей твердой позиции, что дипломатических отношений с Израилем не будет, пока не будет признано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и до тех пор, пока израильская агрессия в секторе Газа прекратится и все израильские оккупационные силы не уйдут из сектора Газа», - говорится в распространенном заявлении министерства.

В нем подчеркивается, что «позиция Королевства Саудовской Аравии всегда была непоколебимой по палестинскому вопросу и необходимости того, чтобы братский палестинский народ получил свои законные права».

Ранее на брифинге представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби спросили, является ли освобождение израильских заложников из сектора Газа и соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией частью одних и тех же усилий США. Кирби ответил, что это два разных направления, отметив, что Вашингтон провел позитивные переговоры с Эр-Риядом по этому вопросу как до, так и после 7 октября - нападения ХАМАС на Израиль и начала израильской военной операции в Газе.