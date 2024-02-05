В России одобрили законный способ отъема собственности

Совет Федерации (верхняя палата парламента России) на заседании в среду единогласно одобрил закон о конфискации имущества, нажитого в результате распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и призыва к осуществлению действий против безопасности России.

«К виновным в совершении преступлений против безопасности Российской Федерации будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений», - отметил на заседании конституционного комитета Совфеда первый зампред этого комитета Владимир Полетаев.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии, сказано в тексте документа.