Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, как предполагается, будет опубликовано в четверг, 8 февраля.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Интервью будет опубликовано на X (ранее Twitter) и TuckerCarlson.com, веб-сайте медиа-стартапа комментатора… По словам людей, знакомых с этим вопросом, оно, скорее всего, будет опубликовано в четверг», — говорится в сообщении издания.

В свою очередь, американский журналист и ведущий Алекс Джонс заявил, что ему известны подробности интервью его коллеги Такера Карлсона с российским президентом и что, судя по ним, разговор получился эпичным.

«Такер написал мне и сказал, что оно (интервью) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», — написал журналист на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что интервью с Путиным войдет в историю.

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет «Спартак». Эксперты и политики, ряд СМИ тут же предположили, что Карлсон собирается взять интервью у Путина, поскольку ранее он выражал такое желание.

6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи. Он записал видеообращение из Москвы, в котором подтвердил, что возьмет интервью у российского президента. Журналист пообещал опубликовать запись в соцсети X и на своем сайте в версии без монтажа: владелец X Илон Маск, по словам журналиста, согласился не блокировать видео.

Карлсон уточнил, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп.