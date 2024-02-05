В Баку будет по-весеннему тепло

8 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха составит ночью 5-9 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.