В США отказались помогать Израилю без Украины

Палата представителей США отклонила законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд. Пакет помощи набрал большинство голосов в нижней палате (250 против 180), но для его одобрения требовалась поддержка двух третей от всех представителей, сообщает Business Insider.

Принять законопроект не удалось из-за сопротивления демократов. Они выступают за включение помощи Израилю в масштабный закон, в который также должны войти поддержка Украины и финансирование укрепления южной границы США. Кроме того, против инициативы проголосовали 14 республиканцев, которые заявили, что законопроект безответственен с финансовой точки зрения.