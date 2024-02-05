ХАМАС предложил Израилю план

Представители движения ХАМАС подготовили проект своего плана прекращения огня в секторе Газа. Проект документа приводит Reuters.

План состоит из трех этапов: обмен израильских заложников на палестинских заключенных, восстановление сектора Газа, полный вывод израильских войск и обмен телами погибших. По плану бои должны прекратиться как минимум на четыре с половиной месяца.

По данным агентства, согласно плану ХАМАС, на первой стадии переговоры о прекращении огня с Израилем будут идти через посредников. На этом же этапе будет идти вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа и восстановление больниц и лагерей беженцев. В течение 45 дней, или второй стадии мирного плана, между Израилем и ХАМАС должен пройти обмен пленных на палестинских заключенных в Израиле. В этот же период должна идти доставка гуманитарной помощи.