Президент Аргентины Хавьер Милей в ходе визита в Израиль прибыл к Стене плача (величайшая святыня иудаизма вне самой Храмовой Горы в Иерусалиме) и не смог сдержать слез, пишет аргентинская пресса.

Сообщается, что у Стены Милея ожидали аргентинцы, живущие в Израиле, множество местных журналистов, интересующихся феноменом Милея, ортодоксальные раввины, туристы, а также женщины всех возрастов.

Отмечается, что аргентинский президент, увидев, как его встречают сторонники, был «удивлен, растроган и взволнован». На опубликованных кадрах видно, как Милей, едва прикоснувшись к Стене, не сдержал слез.