Еву Кайли лишили иммунитета

Это решение открывает дорогу для расследования возможной причастности Кайли к мошенничеству на 150 тысяч евро, которое произошло в 2015 году.

В ходе голосования, которое проводилось среди евродепутатов поднятием рук, парламент единогласно поддержал запрос Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF) снять иммунитет с Кайли.

Отмечается, что в голосовании также участвовал евродепутат от Бельгии Марк Тарабелла, который вместе с Кайли фигурирует в «Катаргейте».

По данным OLAF, Кайли вместе с бывшими помощниками организовала схему подставных трудоустройств и откатов, благодаря чему могла присвоить до 150 тысяч евро бюджетных средств. Если ее признают виновной, то по греческим законам ей грозит от пяти до 15 лет тюрьмы.

DW отмечает, что это дело не связано с «Катаргейтом» - коррупционным скандалом, в котором помимо Евы Кайли фигурируют еще несколько депутатов Европарламента. Бельгийская прокуратура подозревает, что Катар и Марокко пытались через них «повлиять на решения Европарламента при помощи значительных денежных сумм и подарков». Обе страны отвергают все обвинения. В ходе расследования скандала власти Бельгии конфисковали минимум 1,5 млн евро наличными.