Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление

Украинские военные за прошедшие сутки отбили российские атаки на шести направлениях, как и в предыдущие дни, больше всего на Авдеевском направлении, сообщает в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Больше всего российские войска атаковали на Авдеевском и Марьинском направлениях. На Купянском направлении россияне наступательных действий не вели.