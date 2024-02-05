У Пашиняна появился конкурент

Экс-мэр Еревана, руководитель фракции партии «Национальный прогресс» в Совете старейшин Еревана Айк Марутян заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра Армении.

«Я говорил много раз, что наши сторонники обращаются с просьбами и требованиями относительно того, чтобы мы создали партию, мы уже находимся в этом процессе. Скоро объявим, что у нас есть партия и, естественно, наша партия, неважно, новая она или уже существующая, обязательно примет участие во всех важнейших политических процессах в Республике Армения. Мы обязательно будем готовиться к выборам 2026 года, если не будет внеочередных выборов, поскольку об этом постоянно говорят. Поскольку я буду главой нашей партии, то, да, моя кандидатура будет выдвинута.

Партия «Гражданский договор» навлекла на голову армянского народа столько бедствий, что от нее можно ожидать всего. Это, наверное, один из самых незначительных инцидентов. Представители власти приходят сюда и просто пробивают приказы сверху, они ничего не делают, уверен, что большинство из них понятия не имеют, за что голосуют, к каким последствиям это может привести», - сказал Марутян.