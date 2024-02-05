Министр обороны Польши: Россия восполнила свои потери

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на массированную атаку на Украину, заявив, что Россия восполнила свои потери, которые понесла в начале полномасштабного вторжения.

"Россия проводит очень массированную атаку, и она подготовилась к ней. Она восполнила потери, которые понесла в начале войны, а это было два года назад, она перевела производство на военный лад, у нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей огромное количество боеприпасов", - заявил он.

Министр добавил, что большинство российских ракет летит в сторону Польши.

"С раннего утра на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклически, уже, к сожалению, раз в неделю, раз в 10 дней. Эти атаки носят массированный характер. И большинство ракет летит на запад, в сторону Польши", - заявил он.

Косиняк-Камыш добавил, что все системы безопасности страны находятся в полной боевой готовности.

"Они, конечно, маневрируют, их цель - украинская территория. Но с сегодняшнего дня, с сегодняшнего утра, все системы безопасности в Польше находятся в полной боевой готовности", - ответил министр обороны.