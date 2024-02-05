Разрушительный оползень в Грузии: есть погибшие и пропавшие без вести
По меньшей мере четыре человека погибли и еще пять считаются пропавшими без вести в результате схода оползня в селе Нергеети Багдадского района Грузии. Об этом журналистам сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
По его словам, более 200 спасателей-пожарных и десятки единиц специальной техники привлечены к работам по расчистке завалов и поиску пропавших. В результате этих работ утром в среду из земли удалось извлечь четыре тела погибших сельчан. Поиски еще пяти человек продолжаются.
«70% села покрыты землей. Оползень сошел в ночь на среду», — уточнил чиновник.
Причиной оползня стали обильные осадки на западе страны с ее горно-лесистым рельефом. Оползень сопровождался ураганным ветром, который снес крыши с 300 домостроений в другом западногрузинском крае — Самэгрело.
Одновременно десятки оползней сошли и в Аджарской Автономной Республике. В селах Хулойского и Кедского муниципалитетов погибли 2 человека и около 100 семей пришлось эвакуировать в безопасные места.
Оползни привели к нарушению стратегического железнодорожного движения, связывающего восток Грузии, в том числе Тбилиси, с западом страны: два поезда, отправившихся по маршруту Тбилиси — Батуми и Тбилиси — Зугдиди, примерно в середине пути были вынуждены прервать движение и вернуться в столицу.