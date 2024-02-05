Для «Вагнера» строится новая база

В Кремле решили подчинить бывших наемников группы "Вагнера" официальной структуре - Росгвардии. На юге России им строят новую базу, говорится в сводке британской разведки.

Как отмечается в сводке, новый полевой командир группы "Вагнера" Антон "Лотос" Елизаров обнародовал свое первое видеозаявление после гибели бывшего владельца "Вагнера" Евгения Пригожина и бывшего полевого командира Дмитрия "Вагнера" Уткина в авиакатастрофе в августе 2023 года.

В своем видео Елизаров подробно рассказал о местонахождении нового штаба "Вагнера" в Казачьих Лагерях в Ростовской области на юге России, расположенном рядом с казармами 150-й российской мотострелковой дивизии.

Елизаров заявил, что на новой базе "Вагнера" также будет размещен новый добровольческий корпус Росгвардии, что косвенно подтверждает подчинение "Вагнера" Росгвардии.

По данным британской разведки, Росгвардия, вероятно, готовит новое формирование Добровольческого корпуса из опытных сотрудников "Вагнера" для усиления военных усилий России в Украине и расширения российского влияния в Африке.

"Российское государство, скорее всего, санкционировало строительство новой базы "Вагнера" и понимает, что, подчинив "Вагнера" Росгвардии, оно устранило бы любую потенциальную угрозу, которую "Вагнер" мог представлять для безопасности российского режима", - отмечается в сообщении.