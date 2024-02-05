В среду, 7 февраля, в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева проголосовала на избирательном участке №13 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23.

После голосования Сабина Алиева сообщила журналистам о мерах, предпринятых Аппаратом омбудсмена в преддверии внеочередных президентских выборов. Омбудсмен отметила, что при совместной организации Аппарата и Центральной избирательной комиссии в Баку, Гяндже, Шеки, Масаллы, Губе и Нахчыване был организован ряд просветительских мероприятий на тему «Обеспечение избирательного права граждан».

Сабина Алиева отметила, что наблюдение ведется по всей стране, включая новые избирательные участки на освобожденных от оккупации землях: «На 26 новых избирательных участках, организованных на освобожденных территориях, нами были созданы необходимые условия, предусмотренные законодательством для реализации избирательных прав проживающих там граждан».

В то же время было отмечено, что с учетом положительного опыта прошлых лет 60 сотрудников Аппарата омбудсмена и региональных центров, в том числе 12 сотрудников Аппарата омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, самостоятельно и по собственной инициативе наблюдают за избирательными участками, в том числе в воинских частях, участками, организованными при пенитенциарных учреждениях и других закрытых учреждениях, в качестве наблюдателей на досрочных президентских выборах.

«Сегодня каждый наш наблюдатель каждый час передает полученную на местах информацию омбудсмену, и соответствующая информация об этом оперативно доводится до сведения ЦИК и общественности через СМИ из информационного центра ЦИК», - подчеркнула омбудсмен.