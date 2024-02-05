Израиль объявил о гибели многих заложников

«Мы сообщили 31 семье, что их близких, взятых в заложники, больше нет в живых, и их смерть подтверждена», - заявил израильский военный пресс-секретарь Даниэль Хагари.

Спустя четыре месяца после террористической атаки движения ХАМАС на Израиль многие из заложников, захваченных в секторе Газа, были объявлены мертвыми. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Газета The New York Times, ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, пишет о по меньшей мере 30 погибших заложниках. Некоторые из них были убиты во время нападения на израильскую территорию, а затем их тела доставили в сектор Газа, утверждает издание. Поскольку их смерть не была подтверждена на тот момент, они учтены в списке заложников. Другие умерли от ран или убиты в плену.

Также есть неподтвержденные данные о гибели еще как минимум 20 заложников, пишет NYT.

The Wall Sreet Journal ранее сообщала, что, по оценкам Израиля, около 50 человек, захваченных ХАМАС 7 октября, могут быть мертвы. Эта цифра называлась на переговорах о судьбе заложников с участием представителей США и Египта.

Если эта оценка Израиля верна, около 80 заложников еще живы, и ХАМАС удерживает десятки тел людей, которых они похитили. Никто из погибших до сих пор не возвращен.

В результате нападения боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» на юг Израиля 7 октября 2023 года погибли около 1 200 человек, преимущественно гражданских лиц. От 240 до 250 человек, по разным данным, были взяты в заложники и увезены в сектор Газа. В ответ Израиль развернул военную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. По данным палестинской стороны, в результате израильского наступления погибли больше 26 тысяч жителей сектора.

По данным газеты Times of Israel, всего в секторе Газа во время нападения ХАМАС на Израиль были похищены 253 человека. В ноябре прошлого года были освобождены 105 заложников. Израильские солдаты также освободили одного заложника и обнаружили восемь тел. Еще три заложника были по ошибке убиты военными ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа.