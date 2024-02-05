Санкции не работают: нужны новые меры

Западным странам необходимо сделать больше, чтобы санкции против России стали более эффективными. Об этом заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон, сообщает RND.

"Война России в Украине идет уже третий год, и справедливого мира, к сожалению, не предвидится. Посмотрите на санкции, введенные ЕС. Я думаю, нам нужно сделать больше, чтобы санкции стали более эффективными. Странам ЕС нужно приложить большие усилия, чтобы заменить российские товары. Мы должны найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину", - заявила Файон.