Хикмет Гаджиев о минном терроре

Итоги расследований минных инцидентов свидетельствуют о том, что большинство взрывов происходили за линией соприкосновения. Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что число жертв минного террора в Азербайджане продолжает расти.

«Армения за 30 лет оккупации заложила на азербайджанских землях миллионы мин. Итоги расследований минных инцидентов свидетельствуют о том, что большинство взрывов происходили за линией соприкосновения, за пределами зон боевых действий.

Это доказывает, что мины были заложены преднамеренно и без разбора, в качестве «оружия массового поражения», с целью подвергнуть мирное население террору, совершить убийства и лишить их права на возвращение», - говорится в публикации.