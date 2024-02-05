Иран открестился от хуситов

Тегеран не предоставляет оружие силам хуситов в Йемене и не контролирует вооруженные группировки на территории Ближнего Востока, которые могут быть причастны к нападениям на военные базы США и Израиль. Об этом постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил в интервью NBC News.

«Вовсе нет», — ответил Иравани на вопрос, вооружает ли Иран боевиков.

По его словам, у хуситов «есть собственное оружие», и Тегеран не дает инструкций того, где и как его использовать. В то же время он подчеркнул, что у Ирана и военизированных группировок на Ближнем Востоке есть нечто вроде «оборонительного пакта».

«Мы не управляем ими. Мы не командуем ими. У нас есть общие консультации друг с другом», — сказал Иравани.