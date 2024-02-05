Утечка на атомной электростанции

На японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды, сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», - говорится в сообщении.

По информации газеты Asahi, объем утекшей воды составляет 5,5 тонны. Отмечается, что концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей. Кроме того, источник подчеркнул, что попадание радиоактивной воды в океан не было зафиксировано.