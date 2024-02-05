В Украине усилили мобилизацию

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "За" проголосовало 243 депутата.

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение правок 14 дней – до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта, и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – сообщил он.

Законопроект зарегистрировали 30 января. В нем предполагается снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, демобилизация после 36 месяцев непрерывной военной службы во время военного положения, отмена срочной военной службы, дополнительные 90 дней отпуска для освобожденных из плена военных, ограничения для тех, кто уклоняется от военной службы, отмена отсрочки от призыва для государственных служащих.