Российский военный блогер Максим Калашников, являющийся другом осужденного экс-главы сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина), заявил, что у России нет войск, чтобы дойти до Киева.

"Они (российские власти) понимают, что не дойдут до Киева. У них нет войск, чтобы провести мобилизацию. До Одессы они тоже не дойдут. Может быть, к добру, потому что превратили бы Одессу в руины, как Мариуполь", - сказал Калашников.