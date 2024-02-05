Израиль освободит тысячи террористов

Власти Израиля готовы передать 3000-5000 террористов ХАМАС, сообщает Sky News.

Согласно информации, катарские посредники сказали лидерам ХАМАС о готовности Израиля в рамках сделки по "обмену пленными" освободить от 3000 до 5000 террористов, содержащихся в израильских тюрьмах.

Судя по имеющимся данным, ХАМАС настаивает на том, чтобы были освобождены 1500 "значимых" заключенных, а также все несовершеннолетние и пожилые.