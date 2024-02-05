А где Залужный?

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не присутствовал в Верховной Раде на слушании законопроекта о мобилизации, несмотря на то, что он был назначен Кабмином одним из докладчиков по данному документу. Об этом сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

"Правительственный законопроект представлял министр обороны [Рустем] Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя Офис президента хотел именно на него переложить представление проекта", - написала Геращенко из оппозиционной партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

При внесении законопроекта о мобилизации в Раду Залужный был назначен вместе с Умеровым докладчиком.