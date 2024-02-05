Дуда верит в Трампа

Президент Польши Анджей Дуда верит в то, что бывший американский лидер Дональд Трамп сдержит свое обещание урегулировать конфликт в Украине в случае возможной победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Такое мнение выразил глава польского государства на пресс-конференции по итогам переговоров со своим руандийским коллегой Полем Кагаме.

"Я могу сказать, что президент Трамп держит данное им слово, и если что-то говорит, то относится к этому серьезно", - отметил Дуда. Он подчеркнул, что те обещания, которые Трамп дал польскому лидеру в ходе своего президентского срока, были выполнены.

Ранее Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах осенью этого года он добьется мирного урегулирования конфликта в Украине еще до инаугурации.