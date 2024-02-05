Латвия вернула обязательную службу в армии

«Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового (военного) резерва», — сказал Кариньш The Telegraph. По его словам, усиление обороны должно послать Москве сигнал о том, что базы Латвии и ее европейских союзников прикрыты.

План страны состоит в том, чтобы иметь боеспособные силы численностью до 61 тыс. человек, которые будут разделены на действующие войска и резервные части. «Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно», — пояснил глава МИД Латвии.

Обязательный призыв на военную службу в Латвии отменили в 2007 году. С тех пор в стране была только профессиональная армия. Однако весной 2023-го Сейм Латвии утвердил закон о службе государственной обороны, который вернул обязательный призыв с 1 января этого года.