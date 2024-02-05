Пашинян сравнил Армению с Францией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерение принять новую Конституцию не связано со стремлением укрепить власть.

Он отказался обсуждать вопрос о том, что, дескать, власти собираются фальсифицировать итоги конституционного референдума. «Во время нашего правления в Армении не было фальсификаций ни на каком уровне», – заявил премьер.

Он сравнил идею принятия новой Конституции и создания Четвертой республики с «отсчетом» очередности республик во Франции.

«Под Четвертой республикой я имею в виду во внутреннем смысле новую Конституцию, которая принята народом, и все люди, даже те проголосовали «против», признают, что большинство проголосовало «за», – пояснил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.