Украина может получить гиперзвуковые истребители

Франция может отправить Украине около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D, сообщает Forbes.

Отмечается, что Париж может объявить о передаче своих самолетов уже в ближайшее время. В частности, во время визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона.

Французы приобрели 86 самолетов Mirage три десятилетия назад. Несколько из них вышли из строя, а 55 Франция решила модернизировать для собственных нужд. Значит, у страны остается около 20 самолетов, которые являются избыточными для нужд Франции и могут быть переданы Украине.

Кроме того, сообщается, что Mirage могут отправить в Украину вскоре после того, как Киев также получит большую партию ракетных бомб Hammer, которые способны поражать цели на расстоянии до 55 километров.