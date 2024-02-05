Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. Им по ускоренной процедуре выдают российские паспорта, сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным разведки, подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия (около тысячи наемников) проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.

После прохождения учений боевиков доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда в Россию. По прибытии им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

ГУР опубликовало видео, где сирийцам вручили паспорта РФ, изготовленные за пять дней.