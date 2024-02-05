Россия вербует сирийцев через турфирмы ВИДЕО
Россия вербует на войну против Украины наемников в Сирии. Им по ускоренной процедуре выдают российские паспорта, сообщает Главное управление разведки Украины.
По данным разведки, подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия (около тысячи наемников) проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке.
После прохождения учений боевиков доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда в Россию. По прибытии им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.
ГУР опубликовало видео, где сирийцам вручили паспорта РФ, изготовленные за пять дней.
Сверхдержава массово выдает российские паспорта сирийцам, чтобы и дальше разрушать украинские города pic.twitter.com/HL0Ja7ChMI— Newsfeed (@Newsfeed883920) February 7, 2024