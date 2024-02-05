МИД РФ: На ядерные испытания США будет дан зеркальный ответ

Ряд признаков указывает на угрозу возобновления полноформатных ядерных испытаний США, Россия в этом случае ответит зеркально. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов", - отметил дипломат, отвечая на вопрос, не планирует ли американская сторона вернуться к испытаниям ядерного оружия.

"В отношении ответа, который может быть дан в случае возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия, все предельно ясно. США не смогут извлечь из этого одностороннюю выгоду. Президент Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно подчеркивали, что мы будем вынуждены действовать зеркально", - добавил он.