Пашинян намекнул, что регион уходит под контроль Евросоюза

Статус Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз меняет регион Южного Кавказа, и для Армении полезно это учесть. Об этом заявил на правительственном часе в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос по соглашению о стратегическом партнерстве, которое он подписал со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в ходе официального визита в Грузию в конце января.

Пашинян напомнил, что в документе обозначены различные направления сотрудничества, которое отражает волю обеих стран.

"Нужно понимать, что изменился и характер отношений Армении со странами региона, и сам регион. Одна из его реалий – в том, что в прошлом году Грузия официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.

"Хотим мы того или нет, это объективно влияет на наш регион. Две из четырех соседних стран – кандидаты на вступление в ЕС. И если раньше мы говорили "где Евросоюз, а где мы", то теперь все меняется. И я считаю очень важным стратегический диалог с Грузией, в отношениях с которой нужно не зацикливаться на каких-то частных вопросах, а искать пути их решения", - заявил Пашинян.