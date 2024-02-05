Азербайджанские дзюдоисты проголосовали в Париже ФОТО
Сборная Азербайджана по дзюдо в эти дни находится на международных сборах в Париже. Сегодня вся наша команда, а также тренерский и медицинский составы посетили Культурный центр Азербайджанской Республики, где приняли участие во внеочередных президентских выборах.
В голосовании приняла участие делегация, состоящая из 33 человек, во главе с вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Эльнуром Мамедли.
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