Сборная Азербайджана по дзюдо в эти дни находится на международных сборах в Париже. Сегодня вся наша команда, а также тренерский и медицинский составы посетили Культурный центр Азербайджанской Республики, где приняли участие во внеочередных президентских выборах.

В голосовании приняла участие делегация, состоящая из 33 человек, во главе с вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана Эльнуром Мамедли.