Гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

Российские СМИ сообщили о визите генерального директора Агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию.

Во вторник Гросси побывал в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гросси рассказал, что его предстоящий визит на Запорожскую АЭС необходим, чтобы оценить последствия недавних сокращений персонала на станции.

В интервью агентству Associated Press Гросси заявил, что после таких сокращений ситуация на ЗАЭС остается неустойчивой. Он объяснил, что раньше на объекте работало около 12 тыс. сотрудников, а теперь остается только 2–3 тысячи.

Ситуацию на станции он описал как стабильную, но добавил, что «это очень, очень хрупкое равновесие».

«Мне нужно самому посмотреть, какова ситуация, каковы перспективы с точки зрения кадров, как среднесрочные, так и долгосрочные», — сказал при этом Гросси.

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с марта 2022 года.