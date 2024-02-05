Совместное заявление Госслужбы спецсвязи и Агентства развития медиа

В нем говорится, что в ряде социальных сетей распространились видеокадры, отражающие якобы вброс бюллетеней в урну для голосования на выборах президента Азербайджана на участке №21 Сумгаитского третьего избирательного округа №44.

«Заявляем, что упомянутое видео создано с целью манипулирования, не отражает действительности и является фейковым», - отметили в Службе и Агентстве.

Согласно информации структур, в ходе расследования было установлено, что данное видео снято 8 сентября 2019 года в другой стране.

«В последние годы в Азербайджане соответствующими учреждениями ведется борьба с фейковыми новостями, которые во всем мире рассматриваются как новый вид угрозы, а также проводится широкая просветительская работа. Мы призываем граждан Азербайджана, в том числе представителей СМИ и общественных активистов, всегда проявлять принципиальность в подобных ситуациях, быть бдительными, чтобы не попадать под влияние кампаний, основанных на фейковой и ложной информации. Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источника указанных фейковых аккаунтов», - говорится в совместном заявлении.