В Турции десятки задержанных

Общее число задержанных по делу о теракте у дворца правосудия в Стамбуле выросло до 90. Телеканал A-Haber сообщает, что полиция провела рейды по местам проживания подозреваемых.

Ордера на новые задержания выдала Генпрокуратура Стамбула в связи с продолжением расследования теракта и выявления связей его исполнителей.