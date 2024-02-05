Большинство украинцев продолжают доверять Зеленскому данные опроса
По состоянию на январь украинцы продолжали доверять президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса «Центра Разумкова», который проводился с 19 по 25 января 2024 года.
По данным опроса, доверие к Зеленскому составляет 69%.
Большинство опрошенных выразили недоверие лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (80,5%), Алексею Арестовичу (79%), председателю депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрию Бойко (78%), лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, главе Офиса президента Андрею Ермаку (55,5%) и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку (50,5%).
Опрос проводился социологической службой «Центра Разумкова» с 19 по 25 января 2024 года методом face-to-face. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.