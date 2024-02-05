По состоянию на январь украинцы продолжали доверять президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса «Центра Разумкова», который проводился с 19 по 25 января 2024 года.

По данным опроса, доверие к Зеленскому составляет 69%.

Большинство опрошенных выразили недоверие лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (80,5%), Алексею Арестовичу (79%), председателю депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрию Бойко (78%), лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, главе Офиса президента Андрею Ермаку (55,5%) и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку (50,5%).

Опрос проводился социологической службой «Центра Разумкова» с 19 по 25 января 2024 года методом face-to-face. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.