Пашинян разъяснил, зачем Армении новая Конституция

Для подписания мирного договора с Азербайджаном новая Конституция Армении не нужна. Так сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

«В проекте мирного договора уже согласован пункт, согласно которому стороны не могут ссылаться на свое законодательство для невыполнения какого-либо обязательства, взятого в соответствии с этим документом», - сказал премьер.

По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, ошибаются те, кто считает, что власти Армении идут на изменение Конституции для подписания документа с Азербайджаном. Премьер заверил, что это делается для организации внутренней жизни в Армении.

Пашинян заявил, что внешняя среда Армении не та, что была во время принятия действующей Конституции. И потому нужно ее адаптировать к новым реалиям: «Мы должны подумать о наших отношениях с внешним миром в новых условиях, так как в мире все уже не так как было во время принятия действующей Конституции».