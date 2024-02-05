Интервью Путина Карлсону сравнили с интервью Сталина американцу Дюранти

Литовский евродепутат от фракции Европейской народной партии Раса Юкнявичене, комментируя украинскому изданию «24 канал» эту информацию, осудила встречу американского ведущего с российским президентом. Она сравнила Карлсона с Уолтером Дюранти, который брал интервью у руководителя СССР Иосифа Сталина. Европарламентарий призвала европейцев быть осторожными, поскольку война идет не только против Украины, но и против Европы.

«Почти 100 лет назад (1929 год - ред.) было почти такое же событие с журналистом из Соединенных Штатов Уолтером Дюранти, который брал интервью у Сталина. Это было точно так же, но без интернета и столь активного распространения этого материала», – сказала Юкнявичене.

Европарламентарий от Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс назвал Карлсона «полезным идиотом» и добавил, что «если полезный идиот хочет навредить, то он всегда найдет способ это сделать скандально». По словам евродепутата, интервью с президентом РФ сделано намеренно: «Представьте, сколько месседжей Путин пошлет этим интервью или встречей. Опять-таки мы знаем, что Карлсон очень тесно связан с Трампом через Fox News... Это означает, что, возможно, они уже пытаются установить какие-то контакты, поддерживать связь и, возможно, синхронизировать сообщения. Это абсолютно неприемлемо», – ответил Ауштрявичюс.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным выйдет 8 февраля. Как заявлял сам Карлсон, интервью опубликуют в X (ранее Twitter), владелец соцсети бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать его.