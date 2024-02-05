Захарова надеется на «правильный выбор» Пашиняна

Руководство Армении сделает правильный выбор для армянского народа, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что РФ уже не может быть ключевым партнером в сфере безопасности.

«Наши страны остаются союзниками, интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией. Рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор», – цитируют армянские СМИ Захарову.

По ее словам, между РФ и Арменией действует надежная двусторонняя договорно-правовая база, и в плане военно-технического сотрудничества. У обеих сторон есть обязательства друг перед другом. Захарова подчеркнула, что Ереван находится под коллективными гарантиями в рамках ОДКБ, и напомнила, что обе страны в 2016 году подписали соглашение об объединенной группировке войск.

Она считает, что, в отличие от наблюдателей миссии ЕС, ОДКБ способна сыграть стабилизирующую роль на Южном Кавказе.

Миссия Евросоюза разместилась в Армении с 20 февраля 2023 года, состояла из 100 человек. В качестве задачи указывается укрепление стабильности в приграничных районах Армении, обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В декабре ЕС объявил о расширении миссии до 209 человек.