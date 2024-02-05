Украинская диаспора в Азербайджане: И в Украине наступит день, когда выборы пройдут в освобожденных от оккупации городах

«Президентские выборы в Азербайджане исторические: они проходят в свободном и независимом государстве. В государстве, в котором каждый из нас может с гордостью сказать: «Мы это сделали. Мы вернули свое. Мы снова едины и объединены». Об этом говорится в письме председателя Объединенной общины украинцев в Азербайджане Тамиллы Мусаевой, поступившем в haqqin.az.

В письме говорится, что «7 февраля 2024 года навсегда войдет в историю Азербайджанской Республики. Именно в этот день впервые за годы нашей независимости президентские выборы проходят на освобожденных территориях Азербайджана. Это стало возможным благодаря мужеству и стойкости азербайджанского народа, одержавшего блестящую и безапелляционную победу в 44-дневной Отечественной войне. Мы, азербайджанцы, верили, что совсем скоро мы сможем вернуться в Ханкенди, Шушу, Физули или Зангилан. И наша вера, а главное – непреодолимое и искреннее желание жить на своей земле – в конце концов положили конец армянской оккупации: «железный кулак» наших Вооруженных сил наконец-то вернул азербайджанский флаг в Карабах».

В письме Т.Мусаевой также говорится, что «каждый азербайджанец делал все возможное и невозможное, чтобы реализовать нашу священную миссию – восстановление суверенитета и территориальной целостности. Все это время мы верили, что придет тот день, когда мы сможем вернуться… вернуться домой – в Карабах. И сегодня мы можем с уверенностью сказать: «Карабах – это Азербайджан». В этом не сомневается и международное сообщество, отправившее для отслеживания наших выборов 790 международных наблюдателей из 72 международных организаций и 89 государств».

Председатель Объединенной общины украинцев в Азербайджане заявила, что в процессе наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане принимают участие и представители Украины – государства, с которым Азербайджан развивает дружеские отношения и стратегическое партнерство: «Украинцы с первых дней нашей освободительной борьбы стояли бок о бок с нами, о чем мы, азербайджанцы никогда не забудем. Говорят: друг познается в беде, а настоящий и искренний друг узнается и в радости. Именно поэтому в такой знаковый день, настоящий праздник демократии, украинцы радуются вместе с нами, переживают с нами эту эру триумфа и победы».

Т.Мусаева верит, что «очень скоро и в Украине наступит тот исторический день, когда выборы будут проходить в освобожденных от российской оккупации украинских городах – Севастополе, Донецке, Луганске, Мариуполе…».

«Сегодня Украина, как в свое время и Азербайджан, борется за это право на поле боя. Цена такой борьбы очень высока: это тысячи погибших и десятки тысяч раненых. Это преступление, за которое российские оккупанты должны понести справедливое наказание. Это война против всех ценностей, которые делают людей людьми. Но мы убеждены: Россия будет наказана за террор. Только это гарантирует, что война не перекинется на другие страны.

Поэтому продолжим поддерживать Украину. Верим, что очень скоро и мы, азербайджанцы, сможем поучаствовать в наблюдении за выборами в Украине, которые пройдут на фоне безоговорочной и уверенной победы украинского народа в освободительной войне против российского агрессора. Слава Азербайджану! Слава Украине!».