Мирзиёев и Лукашенко поздравляют Ильхама Алиева с убедительной победой новость дополнена 20:40
7 февраля президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко позвонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Глава Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана и процветания народа. Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул значение достижения Азербайджаном под руководством Ильхама Алиева больших успехов и возвращения азербайджанских земель.
Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских связей, а также укреплении сотрудничества между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и будущих контактах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравляет Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал успехов в деятельности во имя развития и процветания Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси за оказанное внимание и поздравления.
Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-белорусские дружественные отношения будут укрепляться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.