7 февраля президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко позвонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Глава Узбекистана поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана и процветания народа. Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркнул значение достижения Азербайджаном под руководством Ильхама Алиева больших успехов и возвращения азербайджанских земель.

Ильхам Алиев поблагодарил Шавката Мирзиёева за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии дружественных и братских связей, а также укреплении сотрудничества между двумя странами, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и будущих контактах.