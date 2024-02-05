Отложен визит Путина в Турцию

Подготовка контакта президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается, сроки визита будут согласовываться, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее с турецкой стороны появилась информация, что визит Путина в Турцию отложен. «Нет. Не могу [подтвердить, что визит отложен]. Никакие сроки не объявлялись», - сказал Песков, добавив: «Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться».

Визит, предварительно, состоится в конце апреля – начале мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

В конце января помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков заявлял, что готовится визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. По словам Ушакова, визит планировался на февраль.