В Гяндже отмечают победу Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

Жители города с большой радостью встретили результаты exit-poll, согласно которым действующий президент одерживает убедительную победу на выборах.

В Сумгаите, Билясуваре и Джалилабаде и районах состоялся автопробег.

В Нахчыване прошло шествие в поддержку президента Ильхама Алиева. Жители с флагами скандировали победные лозунги на улицах и проспектах.