В регионах Азербайджана люди вышли на улицы: Да здравствует Алиев! фото
В Гяндже отмечают победу Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.
Жители города с большой радостью встретили результаты exit-poll, согласно которым действующий президент одерживает убедительную победу на выборах.
В Сумгаите, Билясуваре и Джалилабаде и районах состоялся автопробег.
В Нахчыване прошло шествие в поддержку президента Ильхама Алиева. Жители с флагами скандировали победные лозунги на улицах и проспектах.
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