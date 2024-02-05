По случаю уверенной победы Ильхама Алиева на президентских выборах в городе Шуша состоялось шествие автомобилей и салют.

Ранее американская Oracle Advisory Group, Центр мониторинга Rəy и Центр социологических исследований объявили результаты exit poll, проведенных ими на внеочередных президентских выборах. По данным Oracle Advisory Group, Ильхам Алиев набрал 93,9 процента голосов избирателей, Центра мониторинга Rəy - 92,6 процента, Центра социологических исследований - 92,4 процента.