Эрдоган поздравляет Алиева и надеется на скорое подписание мира между Баку и Ереваном новость дополнена 22:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.
Президент Турции сердечно поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана и на благо народа.
Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул большое значение победы Азербайджана в Отечественной войне под руководством главы государства, полного восстановления суверенитета, передал поздравления и по случаю проведения президентских выборов на всей территории Азербайджана.
Глава азербайджанского государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность, что азербайджано-турецкие дружеские, братские отношения и стратегическое союзничество и дальше будут развиваться, укрепляться во всех сферах, руководствуясь принципом «Одна нация - два государства».
В своем поздравительном послании Ильхаму Алиеву Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «То, что братский азербайджанский народ вновь избрал Вас лидером, считаю, является большим достижением не только с точки зрения не имеющих аналога отношений между нашими странами, но и установления мира и стабильности, в которых наш регион нуждается на протяжении многих лет. Надеюсь, после Вашего успеха на выборах… обсуждения с Арменией, на которые Вы затратили много труда, увенчаются подписанием мирного соглашения».