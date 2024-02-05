Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Турции сердечно поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана и на благо народа.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз подчеркнул большое значение победы Азербайджана в Отечественной войне под руководством главы государства, полного восстановления суверенитета, передал поздравления и по случаю проведения президентских выборов на всей территории Азербайджана.

Глава азербайджанского государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность, что азербайджано-турецкие дружеские, братские отношения и стратегическое союзничество и дальше будут развиваться, укрепляться во всех сферах, руководствуясь принципом «Одна нация - два государства».