Неожиданность в ABL: «Нефтчи» обыграл чемпионскую команду Римаса Куртинайтиса ФОТО, ВИДЕО
Сегодня стартовал 14-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.
Тур начался с сенсации. Чемпион страны и один из лидеров чемпионата «Сабах», который недавно возглавил известный литовский специалист Римас Куртинайтис, проиграл «Нефтчи», занимавшему до этого тура 4-е место.
В Спортивном центре «Серхедчи» «нефтяники» победили со счетом 101:87.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 25 очков (14 матчей)
2. «Хазри» - 24 (13)
3. «Нефтчи» - 24 (14)
4. «НТД-ИНДИГО» - 23 (13)
5. «Хырдалан» - 21 (13)
6. «Серхедчи» - 18 (13)
7. «Джалилабад» - 18 (13)
8. «Гянджа» - 16 (13)
9. «Сумгаит» - 16 (13)
10. «Шеки» - 13 (13).