Тур начался с сенсации. Чемпион страны и один из лидеров чемпионата «Сабах», который недавно возглавил известный литовский специалист Римас Куртинайтис, проиграл «Нефтчи», занимавшему до этого тура 4-е место.

В Спортивном центре «Серхедчи» «нефтяники» победили со счетом 101:87.