Неожиданность в ABL: «Нефтчи» обыграл чемпионскую команду Римаса Куртинайтиса ФОТО, ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня стартовал 14-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.

Тур начался с сенсации. Чемпион страны и один из лидеров чемпионата «Сабах», который недавно возглавил известный литовский специалист Римас Куртинайтис, проиграл «Нефтчи», занимавшему до этого тура 4-е место.

В Спортивном центре «Серхедчи» «нефтяники» победили со счетом 101:87.

Турнирное положение: 

1. «Сабах» - 25 очков (14 матчей)

2. «Хазри» - 24 (13)

3. «Нефтчи» - 24 (14)

4. «НТД-ИНДИГО» - 23 (13)

5. «Хырдалан» - 21 (13)

6. «Серхедчи» - 18 (13)

7. «Джалилабад» - 18 (13)

8. «Гянджа» - 16 (13)

9. «Сумгаит» - 16 (13)

10. «Шеки» - 13 (13).