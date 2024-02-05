Украина наращивает производство беспилотников

Украина активно наращивает производство дронов. Если летом в Украине производилось около 5 000 дронов в месяц, то к концу прошлого года выпуск достиг 50 000 в месяц, заявил Гюстав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Производство ведется примерно в 200 мастерских и фабриках, пишет The Wall Street Journal.

Дроны со взрывчаткой ВСУ используют как против живой силы армии РФ, поражая ее и в окопах, и на открытой местности, так и против военной техники. С помощью морских беспилотных аппаратов и ракет ВСУ смогли уничтожить около 20% Черноморского ВМФ, пишет The Moscow Times.

Украина успешно движется к достижению цели произвести в этом году не менее 1 млн дронов, которую в 2023 году поставил президент Владимир Зеленский, говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это более 83 000 аппаратов в месяц. В случае выполнения плана выпуск увеличится более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Сейчас в Украине производится 62 вида беспилотных аппаратов, специалисты постоянно работают над новыми моделями, которые могут летать быстрее, нести более тяжелые боеприпасы и уклоняться от средств радиоэлектронной борьбы, отмечает WSJ.