Алиев принимает поздравления от президента Ирака новость дополнена
7 февраля президент Ирака Абдуллатиф Джамал Рашид позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, высказана уверенность в расширении сотрудничества.