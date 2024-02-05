Алиев принимает поздравления от президента Ирака новость дополнена

7 февраля президент Ирака Абдуллатиф Джамал Рашид позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираком, высказана уверенность в расширении сотрудничества.