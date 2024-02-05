В Белом доме заверили: США не оставят Украину

США продолжат поддерживать власти Украины и ВСУ, несмотря на слухи о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции в брюссельской штаб-квартире НАТО.

«Мы продолжим поддерживать как украинские власти, так и украинские вооруженные силы... Но оставляем кадровые решения самим украинцам. Это решать не нам из Вашингтона или отсюда из Брюсселя», - цитирует «Страна.ua» Салливана.

Возможную отставку Залужного советник Байдена комментировать не стал.