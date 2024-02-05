В России прогремел мощный взрыв

Жители города Воткинск в Удмуртии вечером в среду сообщили о мощном взрыве вблизи города. «Радио Свобода» пишет, что они выложили в соцсетях видео, на которых заметно высокое пламя, возникшее после взрыва.

В некоторых телеграм-каналах появились сообщения, что взрыв был вызван техническими работами на Воткинском машиностроительном заводе.

Телеграм-канал Baza пишет со ссылкой на источник, что причиной взрыва стали испытания на Воткинском заводе. В Единой диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии ТАСС сообщили, что взрыв произошел в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.

Воткинский завод расположен в 50 километрах от столицы Удмуртии Ижевска. Он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов «Тополь-М» и «Искандер». В конце 2023 года Воткинский завод опубликовал 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений. При заводе действует испытательный полигон.