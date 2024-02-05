Убиты командиры проиранских боевиков

По данным телеканала Al-Hura, они причастны к нападениям на американские силы в Ираке и Сирии. Один из них отвечал за логистику (переброску военной техники), второй - за сбор разведданных для атак.

В результате удара беспилотника по автомобилю в Багдаде убиты два высокопоставленных командира шиитской группировки «Катаиб Хезболла».

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает, что целью удара могли стать двое видных командиров «Катаиб Хезболлы».

Со своей стороны информационный портал Shafaq News утверждает, что в легковом автомобиле, попавшем под ракетный удар беспилотника, находились три человека, их личности пока не установлены. Кроме того, в соседнем районе примерно в то же время был атакован склад с боеприпасами, принадлежавший силам шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». В настоящий момент городские власти перекрыли дороги в восточных частях Багдада, туда стягивают дополнительные силы безопасности.